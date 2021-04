La taxation au kilomètre bruxelloise fait l’unanimité contre elle

Dans la discrétion, la concertation interfédérale réclamée au lendemain de la présentation – fin 2020 – du projet de taxation au kilomètre de tous les véhicules particuliers et camionnettes circulant à Bruxelles se poursuit. Une première étape vient d’être franchie avec la remise d’un « rapport final » résumant le travail des techniciens des cabinets et administrations compétents. Le Soir a pu consulter ce rapport. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée de la Région fait l’unanimité contre elle.

Celle-ci voudrait mettre son projet en œuvre en 2022. Officiellement, elle n’annonce pas de changement de cap. Dans un (autre) rapport, sur le projet de plan belge pour la reprise et la résilience, elle confirme même le caractère « pertinent et impactant » de son projet. Mais en reconnaît « certains risques politiques » et suggère que « la composante « pricing » [l’élément de taxe, NDLR] » n’est « qu’un élément » pouvant « être supprimé en l’absence d’accord politique ».

Faut-il y voir une porte de sortie qui déjà se dessine ? Au cabinet du ministre-président Vervoort, on le dément : « Cela signifie qu’on pourrait le faire techniquement. Mais laissons du temps à la négociation sans préjuger de son résultat. »