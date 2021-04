Décès du prince Philip: la presse britannique rend hommage à l’«indomptable» mari d’Elizabeth II

Beaucoup de titres ont relevé la longévité de ce couple hors normes dans lequel le prince consort, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, était le «soutien indéfectible» de la reine, selon le Times et le Guardian, ou encore «son roc», pour le Daily Star.

La très partisane presse britannique a retrouvé son unité pour rendre hommage samedi au prince Philip, décédé vendredi après plus de 70 ans passés aux côtés de son épouse, la reine Elizabeth II.

En Ecosse, The Press and Journal a salué celui qui était aussi duc d’Edimbourg, avec une vieille photo du couple royal et de ses enfants portant des kilts.