Revivez les émotions des derniers Clasicos entre le Real Madrid et Barcelone en vidéos

Nous avons décidé ici de nous concentrer sur les 5 dernières années d’affrontements où Madrilènes et Catalans se sont croisés 15 fois pour un bilan de 6 victoires du Barça, 5 du Real et 4 partages.

Nonante-sept victoires pour les Blancos, 96 pour les Blaugrana. Plus de 100 ans après le premier Clasico (1902), les deux équipes sont au coude à coude et entretiennent une rivalité exacerbée qui a pris de l’ampleur à partir des années 90 et qui a atteint son paroxisme ces dernières saisons.

Les dernières confrontations - tout aussi spectaculaires que les autres - montrent un Real Madrid qui semble avoir trouvé la formule après des années difficiles. L’an dernier, après le 0-0 de l’aller au Camp Nou, la bande à Zidane s’est en effet imposée 2-0 après un match de souffrance finalement remporté grâce aux buts tardifs de Vinicius (71e) et Mariano (90e+2).

Au début de cette saison, les Merengues ont remis le couvert avec un 1-3 bien ajusté signé Valverde, Ramos et Modric.

Une belle façon de confirmer un retour aux affaires pour une équipe qui avait aligné 7 Clasicos sans victoire. Le Barça ne s’était d’ailleurs pas contenté de décrocher la victoire mais avait infligé au passage 3 humiliations mémorables au club de la capitale.

En février 2019, le Barça avait refilé un 0-3 à son rival en demi-final retour de Coupe du Roi grâce à un Luis Suarez déchaîné et auteur d’un doublé.

Quelques mois plus tôt, c’est un Real vidé par le départ de Ronaldo et fragilisé par les premières difficultés de Julen Lopetegui qui s’écroulait 5-1 au Camp Nou. Une ‘manita’ signée Suarez (triplé), Coutinho et Vidal qui a rappelé celle inoubliable de 2010 (5-0).

La saison précédente (décembre 2017), un Real affaibli par l’exclusion de Carvajal s’était par ailleurs incliné 0-3 à domicile.

Il faut dire que le Barça avait des revanches à prendre face au Real. En août 2017, les Madrilènes avaient terrassé deux fois les Catalans en finale de Supercoupe avec des victoires 1-3 à l’aller et 2-0 au retour grâce notamment au trio Ronaldo, Benzema, Asensio. Le Portugais avait montré les muscles lors de ce duel aller-retour.

Un échec en final douloureux pour le Barça qui voulait se racheter après le titre conquis par le Real la saison précédente... et ce malgré une victoire dans celui qui reste sans doute le plus beau Clasico de ces dernières années.

A six journée du terme du championnat, les Catalans devaient en effet gagner pour mettre la pression à leur rival en championnat. C’est ce qu’ils feront au terme d’un match spectaculaire fini 2-3 et décidé à la toute dernière minute par un contre conclu par Lionel Messi. Les images de l’Argentin brandissant son maillot devant les spectateurs du Santiago Bernabeu feront le tour du monde. Pourtant, ce succès ne suffira pas. Les deux équipes aligneront 5 victoires lors des 5 derniers matches et le Real Madrid conservera ces 3 points d’avance.

Cela reste tout de même un mauvais souvenir pour le Real Madrid qui s’était imposé 1-2 en 2016 grâce à l’inévitable Ronaldo. Un succès qui n’avait là aussi pas empêché le Barça de glaner le titre... pour un point.

Buteur ce soir là, Cristiano Ronaldo est parvenu, quelques années plus tard, à égaler Alfredo Di Stefano avec 18 buts dans le Clasico. Seul Lionel Messi a fait mieux avec 26 goals à son palmarès.