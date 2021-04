Tour de Turquie : la première étape annulée

Vélos, maillots, bidons, glacières, voitures, barres énergétiques… : tous les éléments essentiels à la vie de l’équipe cycliste Intermarché – Wanty-Gobert sont centralisés à Tournai, au service course du team. Une caverne à trésors où est entreposé pour plus d’un million d’euros de matériel divers et varié.