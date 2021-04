Premier League: A 10 contre 11, Leeds réussit le hold-up en battant un Manchester City sans De Bruyne (vidéos)

Les Peacocks n’ont pas gardé l’enthousiasme bien longtemps puisque Liam Cooper s’est fait exclure à la 45e+1 pour un tacle dangereux.

A dix contre onze, Leeds s’est alors lancé dans une deuxième période de résistance. Regroupés devant leur rectangle, les hommes de Bielsa ont tenu jusqu’à la 76e et au goal de Ferran Torres.

Une égalisation méritée pour City après plus de 25 frappes au but. Mais Leeds n’a pas dit son dernier mot et a à nouveau frappé en contre grâce à Dallas, auteur d’un doublé sur les deux seules frappes au but de Leeds cet après-midi.

Au classement, Manchester City reste 1er avec 74 points, quatorze de plus que Manchester United (2 matches de moins). Leeds est 9e avec 45 points.