Tour du Pays basque: Primoz Roglic renverse la situation et remporte le classement général, la dernière étape pour David Gaudu

Cette dernière étape proposait pas moins de sept ascensions, dont trois de première catégorie. L’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) prenait le départ avec 23 secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorius), respectivement à 28 et 36 secondes, s’élançaient dans la peau d’outsiders prêts à profiter de la rivalité entre Roglic d’un côté et McNulty et son équipier slovène Tadej Pogacar, cinquième à 43 secondes de l’Américain, de l’autre.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est le vainqueur final du Tour du Pays basque (WorldTour) à l’issue de la 6e et dernière étape, remportée samedi, entre Ondarroa et Arrate (111,9 km), par le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Les deux hommes sont arrivés ensemble à l’arrivée. Roglic détrône ainsi l’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates), leader avant cette étape.

Avec trois ascensions dans les 25 premiers kilomètres, Arribinieta (2,2 km à 7,7 pour-cent), Elkorrieta (2,6 km à 6,2 pour-cent) et Azurki (5,4 km à 7,1 pour-cent), le début de course s’avérait, forcément, animé. Alors que le peloton se morcelait, sept hommes – les Espagnols Omar Fraile (Astana-Premier Tech) et Enric Mas (Movistar), le Britannique Hugh Carty (EF Education – Nippo), l’Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), le Néerlandais Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), l’Australien Ben O’Connor (AG2R Citroën) et le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) – creusaient l’écart.

On se retrouvait ainsi avec un nouveau groupe de tête d’une vingtaine d’unités, comprenant notamment Roglic, les Espagnols Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) et Alejandro Valverde (Movistar) et Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step). Derrière, Pogacar et Marc Hirschi devaient rouler pour sauver le maillot de McNulty. Mais l’Américain craquait sur le Krabelin (5 km à 9,5 pour-cent et des passages), à 46 km de l’arrivée. Un écrémage s’effectuait sur les pentes les plus raides (17 pour-cent) du Krabelin, seuls Hugh Carty et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) parvenant à suivre Roglic.

Pogacar revenait dans un premier groupe de poursuivants. Au pied de la dernière ascension, Usartza (4,6 km à 8,7 pour-cent), le trio de tête comptait une quarantaine de secondes d’avance sur ce groupe.

À 6 km de l’arrivée, Gaudu accélérait. Roglic le suivait, alors que Carty lâchait prise. Roglic et Gaudu arrivaient ensemble à l’arrivée, où les deux hommes levaient les bras au ciel, le Français en tant que vainqueur d’étape et le Slovène en tant que lauréat du général. Valverde prenait la troisième place à 34 secondes, devant Adam Yates (INEOS Grenadiers), Pogacar et Vingegaard. Ce dernier permet à Jumbo-Visma de réaliser le doublé au classement général, en prenant la deuxième place à 51 secondes de Roglic.

Roglic succède au palmarès à l’Espagnol Ion Izagirre, vainqueur de la dernière édition, disputée en 2019. Le Slovène s’était déjà imposé en 2018 au Pays basque.

Roglic, 31 ans, compte désormais 52 victoires à son palmarès. C’est son cinquième succès de la saison, après trois étapes de Paris-Nice et le chrono d’ouverture du Pays basque. Il s’impose pour la 13e fois au classement général d’une course par étapes.

Gaudu, 24 ans, signe sa sixième victoire professionnelle, la deuxième de la saison après l’Ardêche Classic en février.