Un quatrième Diable rouge à Leicester cet été? Thorgan Hazard serait dans le viseur du club anglais

Thorgan Hazard de retour en Angleterre, six ans après son départ de Chelsea ? Selon Eurosport, Leicester City souhaiterait s’attacher les services du joueur du Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival.

Arrivé au BVB en 2019, l’ancien joueur de Zulte Waregem est encore sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2024, ce dernier se retrouverait donc en position de force lors des négociations s’il consent à s’en séparer. En cas de signature en faveur des Foxes, le frangin d’Eden viendrait agrandir encore un peu plus le contingent belge du club anglais, qui compte déjà dans ses rangs Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne.

Auteur d’une première saison aboutie sous le maillot jaune et noir (33 matches, 7 buts et 11 assists en Bundesliga), Thorgan Hazard est beaucoup plus discret cette saison (1 but et 1 passe décisive), en raison notamment de plusieurs pépins physiques qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines.