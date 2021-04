Liverpool décroche la victoire dans les arrêts de jeu face à Aston Villa (vidéos)

Une victoire importante car elle offre provisoirement aux Reds (52 points) la 4e place du classement, qualificative pour la Ligue des Champions, à la différence de but, devant West Ham.

Mais avec un bon réflexe de Mohamed Salah pour reprendre une frappe repoussée d’Andy Robertson repoussée par Emiliano Martinez (1-1, 57e) et un coup de canon du droit de Trent Alexander-Arnold au début du temps additionnel (2-1, 90+1), les Liverpuldiens ont su renverser la vapeur et conforter leur place dans la course à la C1.