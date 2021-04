D1A: Malines vient à bout de Zulte Waregem et revient dans la course aux playoffs 2

Nikola Storm (30e, 33e), Ferdy Druijf (66e) et Igor De Camargo (80e) ont ainsi propulsé les Malinois en 9e position avec 45 points tout comme OHL (10e) battu plus tôt par le Cercle Bruges. Malgré les deux buts de Gianni Bruno (65e, 78e), Zulte reste (8e) avec 46 points. A 20h45, Gand reçoit Charleroi.

Cela n’a pas entamé le sens du but de Bruno, qui a inscrit son 19e but d’une frappe en un temps (78e, 3-2). Une fois encore, le suspense n’a pas duré longtemps: sur une attaque menée par Schoofs et Storm, De Camargo a remporté son face-à-face avec Bostyn (80e, 4-2). En toute fin de rencontre, Bruno a loupé la conversion d’un penalty (90e+4).