Voici l’avancement de la vaccination en Europe (carte interactive)

Accélération en Wallonie et en Flandre

La Belgique est ainsi, grâce à une accélération des vaccinations - «très importante» en Wallonie et en Flandre - passée dans le top dix des pays européens ayant administré au moins une dose à la population âgée de 18 ans et plus (soit 16,6%), selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).