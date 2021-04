Le Real Madrid remporte le Clasico face au Barça et prend provisoirement la tête de la Liga (vidéos)

Avec une talonnade sublime pour ouvrir le score, Karim Benzema a propulsé Zinédine Zidane et le Real Madrid vers la première place provisoire de Liga samedi pour la 30e journée, et a infligé une nouvelle désillusion 2-1 à Lionel Messi et au FC Barcelone.

Benzema a rapidement débloqué la situation pour les Madrilènes d’une sublime Madjer dès la 13e minute, et l’Allemand Toni Kroos a doublé la mise d’un coup franc détourné par le dos de Sergino Dest un quart d’heure plus tard (28e) pour remporter le 246e clasico de l’histoire, malgré la réduction du score maladroite d’Oscar Mingueza (60e).