Voici la raison pour laquelle il y avait des feux d’artifice lors de Eupen – Standard

Après être passé à côté de la montre en or à Charleroi dimanche dernier, Mouscron a vécu une semaine rythmée par les doutes et interrogations liés à son avenir. Jorge Simao et ses joueurs ont réussi à faire abstraction du contexte extra-sportif pour préparer la venue de l’Antwerp. Mais le maintien direct s’est éloigné ce samedi après la victoire du Cercle de Bruges, qui compte désormais quatre points d’avance sur l’Excel.