Petit faux pas du Bayern face à l’Union Berlin à trois jours du retour contre le PSG (vidéo)

A Munich, c’est l’actualité en dehors du terrain, et la brouille désormais publique entre l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, qui passionne ces jours-ci les médias allemands.

A trois jours de son match retour de Ligue des champions à Paris, le Bayern, avec une équipe expérimentale, a été tenu en échec 1-1 samedi à domicile par l’Union Berlin et voit Leipzig revenir à 5 points au soir de la 28e journée.

Les deux hommes s’opposent vivement sur la politique des transferts. La querelle semble avoir atteint un point de non retour et Flick refuse dorénavant de répondre aux questions sur son propre avenir à Munich la saison prochaine. Interrogé deux fois sur le sujet, en direct sur Sky, avant le match de samedi, il a répondu deux fois sèchement «question suivante...»

«L’un des deux doit partir»

«Je crois que ce n’est plus réparable, leurs positions sont trop éloignées», a jugé samedi Lothar Matthäus, consultant vedette des médias allemands, ancien Ballon d’Or et 150 fois international, dans son billet du quotidien Bild intitulé «Bayern insider».

«L’un des deux doit partir», a renchéri Stefan Effenberg, lui aussi ancien capitaine du Bayern. «Le club est en train de pousser Flick dehors», a-t-il regretté.

Côté vestiaire, le capitaine Manuel Neuer a été très clair dans son interview d’après-match: «Je pense que Hansi Flick est le bon entraîneur pour nous, on a vu les résultats la saison dernière et on se réjouirait que ça continue», a-t-il dit.

Sur le terrain samedi, Flick avait procédé à six changements par rapport au onze de départ du match aller contre le Paris SG (défaite 2-3 à domicile) mercredi dernier à l’Allianz Arena.

Dans une formation totalement improvisée, deux joueurs de l’équipe réserve ont été titularisés pour la première fois: l’un, le Portugais Tiago Dantas, 20 ans, avait joué trois minutes en tout et pour tout en Bundesliga; l’autre, Josep Stanisic, n’avait jamais porté le maillot de l’équipe première.

L’enjeu n’était pourtant pas négligeable pour les Bavarois, d’autant qu’au fil des minutes arrivaient les informations de Brême où Leipzig était en train d’étriller le Werder.

Il a fallu attendre la 68e minute pour que le jeune talent Jamal Musiala, convoqué à 18 ans en équipe nationale par Joachim Löw en mars pour la première fois, débloque le compteur: servi par Thomas Müller dans la surface, il s’est superbement débarrassé de deux défenseurs dans un mouchoir de poche pour tromper de près le gardien de l’Union (1-0). Mais l’Union est revenue au courage dans les dernières minutes par Marcus Ingvartsen (86e).