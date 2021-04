Tour du Pays basque: «Je me suis bien amusé», se réjouit Roglic après avoir remporté le classement général

« Nous savions tous que ce serait une étape difficile, courte mais intense, du début à la fin, sur 111 km. Et c’était le cas. Quand tu as une longue étape, tu as parfois environ 100 km ennuyeux, ici c’était à bloc dès le départ. C’était très dur. J’ai suivi ce mouvement dans la descente et ça a bien tourné pour moi. Je suis heureux d’avoir gagné ici. Je roule volontiers ici, c’est toujours dur, mais je me suis amusé dès le premier jour. La course ici me convient et c’était une semaine plaisante, surtout parce que Jonas (Vingegaard, ndlr) s’est classé deuxième et nous avons gagné ici avec une équipe jeune. »