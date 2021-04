Dîners clandestins en France: un ancien ministre de l’Intérieur se défend

« C’est un appartement privé et pas un restaurant, on me l’a présenté comme un business club. Nous étions moins de six, aucune règle n’a été enfreinte », a insisté M. Hortefeux, jugeant « très dérangeant l’amalgame avec ces soirées » illégales pour lesquelles Christophe Leroy fait l’objet d’une information judiciaire.