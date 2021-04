La Flandre commence à vacciner également le dimanche

Trois centres de vaccination flamands vont administrer ce dimanche quelque 3.000 vaccins au total, faisant de la Région du nord du pays la première à vacciner sept jours sur sept. Ce week-end, la Flandre devrait par ailleurs inoculer sa millionième injection.

Lire aussi La motivation à se faire vacciner se maintient vaille que vaille

La vaccination peut désormais se dérouler tous les jours de la semaine en Flandre, étant donné les stocks plus importants de doses disponibles. Au total, plus de 3.000 vaccins seront inoculés ce dimanche dans trois centres situés à Tielt (Flandre occidentale), Saint-Nicolas (Flandre orientale) et Malle (Anvers).