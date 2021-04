En à peine quelques mois Tik Tok s'est imposé comme la plateforme d'aujourd'hui et demain. Des millions d'utilisateurs y publient chaque jour des vidéos aux tendances beauté, mode et food. Et la nourriture est ce qui fait le plus de buzz sur le réseau rendant viral des astuces et recettes encore peu connues. La dernière à faire sensation ? Des céréales sans céréales et sans lait.