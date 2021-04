La demande insensée de Mino Raiola: l’agent de joueurs veut qu’Haaland touche un salaire d’un million d’euros par semaine

Erling Haaland est l’un des joueurs les plus courtisés de la planète football et risque d’alimenter les rumeurs les plus folles à l’approche du mercato estival. Récemment cité du côté du FC Barcelone et du Real Madrid après une visite de son agent et de son père, le buteur de Dortmund coûtera certainement très cher.

Selon The Mirror, outre le prix de son transfert, c’est aussi son futur salaire qui pourrait faire bondir certains. Le quotidien britannique explique que Mino Raiola, son agent, serait prêt à tout pour obtenir un salaire record de plus d’un million d’euros (1,15 million) par semaine.

Des conditions qui, selon les dernières rumeurs, auraient mis un coup d’arrêt aux négociations avec les deux clubs espagnols. Quel club serait donc prêt à négocier de telles conditions salariales ?