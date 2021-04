Avec Lukaku, l’Inter bat Cagliari et continue sa course en tête de la Serie A

L’Inter s’est imposé par le plus petit écart lors de la réception de Cagliari et Radja Nainggolan. Un succès qui conforte un peu plus l’avance du club en tête de la Serie A qui compte 11 points d’avance par rapport à son rival milanais. Romelu Lukaku a disputé l’intégralité de la rencontre mais sans trouver le chemin des filets.

L’Inter n’a plus perdu un match en championnat depuis le 6 janvier dernier lors du déplacement à la Sampdoria. Depuis, le club lombard reste sur une magnifique série de 12 victoires et 2 partages en 14 rencontres.

Avec huit rencontres restantes, l’Inter prend doucement le chemin du titre après avoir enchaîné autant de succès.