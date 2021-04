David Goffin rejoint le deuxième tour de l’ATP Monte-Carlo

Ils pourraient être les fils… de Roger Federer et déjà, ils défrayent la chronique, comme Jannik Sinner uniquement battu par Hubert Hurcasz à Miami ! Pendant que les cadors du Big 3 font toujours la pluie et le beau temps sur le circuit, malgré une trentaine bien avancée, la génération 2000 (ce qui ne rajeunit personne…) commence à faire parler d’elle. De jeunes gars, de 17 à 21 printemps, qui devront, au fil des années, supporter le plus lourd des héritages de l’histoire du tennis.