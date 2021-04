Encore une fois porté par un grand Lingard, West Ham s’impose face au Leicester de Tielemans, Praet et Castagne (vidéos)

Plus rien n’arrête West Ham et Jesse Lingard. Encore autour d’un doublé ce dimanche dans la victoire contre Leicester (3-2), l’Anglais compte désormais 8 goals et 4 passes décisives en 9 matches de championnat chez les Londoniens.

Ce dimanche, il a inscrit les deux premiers buts de son équipe, avant que West Ham ne fasse le trou grâce à Bowen. Leicester, avec le trio Tielemans-Praet-Castagne titulaire, a tenté de réagir en fin de rencontre avec un doublé de Iheanacho, mais n’est pas parvenu à revenir à la marque.

Au classement, West Ham reprend la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, mais revient surtout à deux petites longueurs de Leicester, 3e, qui enchaîne un deuxième revers de rang.