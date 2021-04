Anderlecht renverse le FC Bruges dans le Topper et fait un grand pas vers les Playoffs 1

Ce sont les Brugeois qui se montraient dangereux les premiers, les Gazelles pensaient même avoir ouvert le score grâce à Ruud Vormer mais le milieu néerlandais était finalement signalé hors-jeu après intervention de l’assistance vidéo (13e). Les Anderlechtois mettaient ensuite le pied sur le ballon et dominaient territorialement la rencontre sans parvenir à se procurer de réelle possibilité.

En deuxième période, Philippe Clément lançait Noa Lang à la place de Youssouph Badji et le milieu offensif néerlandais ouvrait le score dès son entrée à la suite d’un numéro personnel de haut vol (53e). Quelques minutes plus tard, Timon Wellenreuther réussissait son premier arrêt de la partie sur une frappe lointaine de Charles De Ketelaere (63e).

Vincent Kompany décidait alors de lancer Francis Amuzu dans la bagarre et quelques instants plus tard, le Diablotin offrait l’égalisation à Lukas Nmecha (72e). Le match changeait tout à fait de physionomie et Albert Sambi Lokonga mettait les Anderlechtois aux avant-postes d’une frappe flottante de l’extérieur de la surface (76e).