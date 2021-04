Des phases litigieuses en défaveur des Zèbres: Stéphane Bréda est sans équivoque (vidéo)

1re phase, à 2-0 : « Nicholson s’appuie assez nettement sur Arslanagic, il passe le bras au-dessus de l’épaule du défenseur, ce qui l’empêche de décoller. La faute de l’attaquant du Sporting me paraît claire. »

2e phase, à 3-0 : « La règle édictée par la FIFA préconise le dessin d’un cône virtuel au départ du ballon. Si un attaquant se trouve dans cette zone d’influence, il est intégré à la phase et est, ici, en position hors-jeu. D’autant plus que Nicholson ébauche un geste avant de l’interrompre, ce qui peut aussi perturber le gardien Bolat. Là aussi, la décision de M.Verboomen me semble correcte. »