D1A: battu par Courtrai au bout du suspense, Waasland-Beveren reste dernier

Une fin de match dantesque a vu Courtrai l’emporter à Waasland-Beveren lors de la 33e journée de la phase classique de la Jupiler Pro League (3-4) dimanche. Si Mouscron ne perd pas lundi face à l’Antwerp, Waasland-Beveren sera relégué en D1B.

La rencontre commençait sur les chapeaux de roue et le très en forme Zinho Gano ouvrait rapidement le score pour Courtrai, inscrivant son sixième but depuis son arrivée à Courtrai en provenance de Genk durant le mercato hivernal (3e). Mais les Waaslandiens ne s’avouaient pas vaincus et Michael Frey inscrivait son dixième but de la saison en reprenant d’une subtile talonnade une excellente remise de Sivert Nilsen (17e). En reprenant victorieusement de la tête un coup-franc de Daniel Sinani, Frey mettait même Waasland-Beveren sur les rails d’une victoire importantissime dans l’optique de la lutte pour la place de barragiste, la place de non-relégable n’étant mathématiquement plus accessible pour les hommes de Nicky Hayen (44e).