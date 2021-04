Thierry Neuville remporte le rallye de Sanremo devant Tänak

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) ont remporté le rallye de Sanremo dimanche. Le Saint-Vithois a devancé ses équipiers l’Estonien Ott Tänak de 3.9 secondes et le Français Pierre-Yves Loubet de 1 : 15. La paire belge a décroché sa première victoire cette saison avec une WRC.

Tänak avait commencé le rallye avec 10 secondes de pénalité après s’être présenté avec une minute de retard au départ à cause d’un problème à sa voiture. L’Estonien a remporté les deux premières spéciales avant que Neuville, qui a également écopé de 10 secondes de pénalité pour un problème de valve à un pneu, ne décroche la troisième.

Neuville et Wydaeghe ont pris la tête après la sixième spéciale et se sont montrés les plus rapides dans la dernière spéciale, longue de 20,48 km, pour remporter le rallye de Sanremo. Ce rallye sert de préparation pour le pilote belge avant le rallye de Croatie, 3e manche du championnat du monde, du 22 au 25 avril.