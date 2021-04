Coronavirus: la distance de 1,5 m pas nécessaire lors de certains événements à l’intérieur, selon une étude

L’organisation de certains événements « calmes » en période de pandémie de coronavirus – comme des diffusions de films, des pièces de théâtre et des congrès est envisageable, à condition de respecter un certain nombre de précautions, mais pas nécessairement le mètre et demi de distanciation sociale, a rapporté ce week-end la presse néerlandaise.

Plusieurs médias citent une organisation à l’origine de divers événements « test » qui se sont déroulés en février aux Pays-Bas sous le label de « Fieldlab Evenementen », dans le théâtre Beatrix d’Utrecht (sud).