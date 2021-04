Manchester United renverse Tottenham et se détache à la deuxième place (vidéo)

Une première période médiocre de Manchester United, Tottenham qui perd après avoir mené, sans oublier la traditionnelle polémique liée à la VAR : le match entre Spurs et Red Devils a respecté à la lettre les maux des deux équipes.

Manchester United, avec de très bons Pogba et Cavani, a fait le trou derrière lui en renversant Tottenham (3-1), dimanche pour la 31e journée.

Loin du 6-1 infligé par les Spurs à United à Old Trafford en tout début de saison, la première période avait été assez équilibrée.

On a cru que le match allait se débloquer sur une passe habile de Paul Pogba pour Edinson Cavani parti dans le timing parfait pour tromper Hugo Lloris, mais c’était sans compter sur l’arbitrage vidéo.

Pour une main de Scott McTominay venue toucher le visage de Son Heung-Min qui en a beaucoup rajouté, au début de l’action, le but a finalement été annulé (38e).

Encore frustré par cette décision, Manchester United a vu les Spurs marquer dans la foulée après un beau mouvement collectif, par le même Son (1-0, 40e).

Mais Tottenham étant l’équipe qui a perdu le plus de points après avoir mené cette saison, et United celle qui en a gagné le plus après avoir concédé l’ouverture du score, le retournement de situation était presque écrit.

Dans un second acte bien plus déterminé, les Red Devils ont marqué par Fred qui avait bien suivi une frappe de Cavani (1-1, 57e), avant que l’Uruguayen ne soit récompensé de son excellent match par une tête plongeante imparable (2-1, 79e).

Dans le temps additionnel, Mason Greenwood, bien servi par Pogba, a creusé l’écart en force et plombé les espoirs de C1 des Spurs, désormais 7es avec 49 points.