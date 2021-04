Team Belgium dévoile ses tenues officielles pour les Jeux Olympiques de Tokyo (vidéo)

Team Belgium a dévoilé dimanche ses tenues officielles pour les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus l’été prochain. Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a présenté les tenues dans un clip vidéo à la place du traditionnel ’Catwalk’.

Du côté des athlètes masculins, c’est la marque Scabal qui a réalisé les tenues pour tous les événements officiels. La marque Ambiorix s’occupera elle des chaussures. Peak habillera lui les athlètes pendant les voyages, dans le village olympique et lors des cérémonies de podium.

Le COIB a également conclu un accord avec Van de Velde (pour les dames) et Woody Group (pour les hommes) en ce qui concerne la lingerie. La marque Samsonite fournira elle les valises des athlètes.

« Ce clip vidéo montre que le COIB entre dans la dernière ligne droite jusqu’au 23 juillet, date qui marquera le coup d’envoi du plus grand événement sportif au monde dans le Stade national du Japon », a déclaré Pierre-Olivier Beckers, président du COIB. « Ensemble avec nos partenaires, j’espère que nos élites pourront se surpasser à Tokyo et nous faire rêver avec des performances fantastiques. Je tiens encore à souhaiter à tous nos athlètes une parfaite préparation et à remercier ici tous nos partenaires pour leur soutien. À Tokyo, chaque médaille belge, chaque top performance belge sera aussi un peu la leur. »