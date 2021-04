Les Red Flames battent l’Irlande et renouent avec la victoire après trois revers de rang (vidéo)

Le match reprenait en seconde période avec une excellente intervention défensive de Kassandra Missipo sur Katie McCabe (47e). Dans le rectangle irlandais, Megan Connolly s’illustrait également par un tacle parfaitement exécuté pour contrer in extremis Tessa Wullaert (51e).

De Caigny héritait de deux balles de break en quelques minutes. En excellente position, elle ne parvenait pas à convertir le centre de la droite de Wullaert (53e). Dans un angle fermé, elle voyait Payne repousser sa tentative (60e).

Justien Odeurs sauvait les Red Flames à deux reprises en fin de rencontre. À la 78e minute, la gardienne détournait brillamment un coup franc de Ruesha Littlejohn. À 5 minutes de la fin, elle se détendait sur une reprise de Rianna Jarrett.

Les Belges souffraient jusqu’au bout face au forcing irlandais, mais les filles d’Ives Serneels tenaient bon, Odeurs neutralisant le dernier tir de Jarrett (90e).

Les Red Flames renouent ainsi avec la victoire après trois défaites de rang en amical, contre les Pays-Bas (1-6) et l’Allemagne (2-0) en février et face à la Norvège (0-2) jeudi.

Les regards d’Ives Serneels et de ses joueuses se tourneront à présent vers le tirage au sort des groupes de qualification à la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande qui se tiendra le 30 avril. La campagne qualificative commencera en septembre. La 9e édition du Mondial féminin verra son plateau s’étendre de 24 à 32 pays. Avant d’en arriver là, les Red Flames disputeront l’Euro en Angleterre, décalé d’un an et prévu du 6 au 31 juillet 2022.