Hockey: La Gantoise n’a pas encore dit son dernier mot pour le Top 4

Léopold – Gantoise : 2-3. Après 15 jours d’interruption, les playoffs ont offert de nouvelles émotions ce dimanche lors du duel au sommet de cette 5e journée opposant le Léopold, fraîchement médaillé de bronze à l’EHL, et à la Gantoise, qui restait sur 3 défaites consécutives en 2021 après avoir survolé le 1er tour. Les Flandriens ont retrouvé toutes leurs sensations et ils ont réalisé le match parfait pour repartir de l’Avenue Dupuich avec les 3 points face à des Bruxellois peu inspirés et fatigués après leur parenthèse européenne. Sans Leandro Tolini, reparti en Argentine pour rejoindre son équipe nationale et qui ne portera d’ailleurs plus le maillot gantois, les protégés de Pascal Kina trouvaient l’ouverture sur leur première tentative via Blaise Rogeau (11e). Arthur Verdussen s’offrait un exploit personnel pour égaliser à la 18e minute mais les visiteurs étaient redoutables en contre-attaques et surtout très efficaces en zone de conclusion. Blaise Rogeau puis Guillaume Hellin, moins de 60 secondes plus tard, permettaient à la Gantoise de mener assez logiquement 1-3 à la pause.

Privés de Tom Boon mais bien avec Max Plennevaux, les Bruxellois étaient heureusement un peu plus à leurs affaires après la pause. La rencontre était de plus en plus tendue et les contacts plus virils. À la 44e minute, Tom Degroote réduisait l’écart sur phase de penalty. Le Léo obtenait un deuxième penalty mais Max Muschs ne parvenait pas à égaliser. Gand contrôlait la fin de partie même si les Ucclois tentaient le tout pour le tout. Ce succès flandrien relance en tous les cas le suspense dans la Poule A alors qu’il ne reste qu’une journée à disputer. Ils occupent la tête du groupe avec 24 points. Le Dragons, vainqueur au Racing (1-4), suit avec 23 points tandis que le Léo occupe la 3e place avec 22 points. Dimanche prochain sera donc décisif avec les matchs Gantoise-Dragons et Racing-Léopold. Les Bruxellois devront gagner. Les Gantois pourront se contenter d’un partage…

Racing – Dragons : 1-4. Les Anversois n’ont pas tremblé lors de leur visite à Uccle où l’absence de Victor Wegnez a clairement pesé lourd pour l’équipe locale. Dès la 8e minute, Florent van Aubel ouvrait les hoctilités et permettait à ses couleurs de se lancer idéalement dans les débats. L’équipe locale tentait bien de réagir mais ne se montrait pas assez impliquée devant le but de Tobias Walter. Après la pause, Mathew Cobbaert doublait l’avance des visiteurs (44e) mais la réaction uccloise était immédiate. Edward Horler redonnait espoir aux siens sur penalty en déviant le tir d’Oscar Berton. Le Racing restait dangereux mais c’est bien le Dragons qui faisait le break à la 57e minute via Cédric Charlier avant que Felix Denayer ne fixe le score final sur penalty. Les Anversois devront gagner à Gand pour accrocher le dernier carré.

Poule B

Beerschot – Waterloo Ducks : 4-5. Comme on pouvait s’y attendre, les Brabançons ont, une fois de plus, éprouvé certaines difficultés pour venir à bout d’une équipe anversoise qui pourra nourrir de sérieux regrets car ils avaient certainement les cartes pour lutter pour une place dans le Top 4 à l’issue de cette saison. Sans Elliot Van Strydonck, blessé, les hommes de Jean Willems ont dû patienter jusqu’à la toute fin de rencontre pour remporter enfin les 3 points et garantir leur 1e place dans le groupe B. Roman Duvekot était le premier à frapper après seulement 40 secondes de jeu avant que Maxime Capelle ne double l’avance de l’équipe locale. Le Watducks revenait dans le parcours sur son premier penalty converti par Victor Charlet (17e). En seconde période, les visiteurs montraient un autre visage et Renaud Pangrazio s’offrait un doublé (36e et 39e). Mais le Bee n’était pas prêt à lâcher l’affaire et Maxime Capelle égalisait face à ses anciennes couleurs. À la 61e minute, Stanley Verhoeven redonnait l’avance aux siens. La fin de rencontre était épique. Waterloo héritait de 2 stroke en seulement 60 secondes et Tommy Willems ne tremblait pas pour les convertir et offrir les 3 points aux visiteurs.

Louvain – Orée : 4-8. Les Bruxellois ont assuré leur place dans le dernier carré en remportant leur duel face à des Universitaires qui ont joué le jeu et qui ont mis la pression sur leurs adversaires jusqu’au dernier quart d’heure. Après 10 minutes, les Brabançons menaient d’ailleurs 2-0 après les buts de Jérôme Dekeyser (sur penalty) et de Lautaro Diaz. Les visiteurs trouvaient enfin la bonne carburation après quasi 30 minutes lorsque Thimotée Clément ouvrait le compteur but de son équipe. fait 2-1. Le match bascule clairement. Dans la foulée, Tomi Domene (sur p.c.) et Philippe Simar permettaient à l’Orée de rentrer aux vestiaires en menant au score. Louvain était moins précis et performant et Philippe Simar réussissait le doublé (39e). Maximilien Branicki inscrivait le numéro 5 mais Pilou Maraite gardait son équipe dans la partie sur stroke. Facundo Callioni, de retour aux affaires, retrouvait ses sensations devant le but mais Sean Murray répliquait 2 minutes plus tard. Les 2 derniers buts de Tomi Domene sur penalty libéraient définitivement les protégés de Xavier De Grève qui atteignent donc leur premier objectif de la saison.

Playdowns

Old Club – Daring : 1-3. Troisième succès consécutif pour les Molenbeekois, toujours invaincus dans ces playdowns, qui continuent à engranger des points pour assurer leur maintien en division d’honneur. Face à des Liégeois toujours à la recherche d’un premier succès, ils ont bien contrôlé les débats et ils ont surtout marqué rapidement pour asseoir leur victoire avec des buts de Thomas Vander Gracht (8e), Geoffrey Cosyns (17e) et Alex Van Linthoudt (24e). Pierre De Moor sauvait l’honneur pour les locaux suite à un bel exploit individuel (1-3).

Herakles – Antwerp : 6-3. Le maintien est donc chose acquise pour les Lierrois qui n’avaient besoin que d’une petite unité pour se rassurer mathématiquement. Mais les 2 équipes sont restées au coude à coude jusqu’à 10 minutes du coup de sifflet final lorsque l’équipe locale est parvenue à passer à la vitesse supérieure pour assurer les 3 points. Les buteurs du jour : Anthony Keusters (2), Mattia Amorosini, Amaury Keusters (2) et Joaquin Puglisi pour l’Herakles ; Erik Van Wanrooij (sur pc), Thomas Verheijen, et Milan Van Baal pour les visiteurs.

Braxgata – Namur : 8-1. Même si les Namurois ont joué avec beaucoup de cœur et surtout d’audace, ils n’ont pas été récompensés de leurs efforts lors de leur déplacement à Boom. Ils se sont inclinés lourdement face à une équipe qui n’évolue, effectivement pas, dans la même catégorie. Nelson Onana a inscrit 4 buts tout comme Loïck Luypaert qui a soigné, au passage, ses statistiques sur penalty. Alexandre Willemaert est tout de même parvenu à sauver l’honneur des siens à la 63e minute.