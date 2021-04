Le RFC Seraing s’offre les barrages pour la montée en D1A

Fumigènes sur le parking avant le coup d’envoi, feu d’artifice tiré depuis la rue dès la fin du match. L’ambiance était à la fête, samedi soir, rue de la Boverie. Seraing a fait le taf. Accomplir cette mission, c’était le premier défi à relever pour continuer à rêver à une glorieuse envolée. « Or, comme je l’avais lu sur leur site web, Deinze était déterminé à tirer sa dernière cartouche », remarquait Emilio Ferrera. De fait, ce fut un match âpre, disputé, engagé. « La décision est tombée sur une erreur individuelle », regrettait Cédric Vleminck, le coach flandrien. Il a raison. William Dutoit à la fin du premier quart d’heure a carrément ouvert la porte par laquelle Georges Mikautadze est passé pour inscrire avec sang froid et précision l’unique but de la soirée.

La formule employée par Vleminck n’a pas plu outre mesure à Emilio Ferrera qui a rétorqué : « Nous avons fait ce qu’il fallait. Nous avons poussé l’adversaire à la faute. » Jeu, set et match ! À l’exercice de la conférence de presse, Emilio a également battu son rival. Puis le technicien phare du Pairay a poursuivi son analyse : « La saison dernière, Deinze est monté en surclassant tout le monde. En buvant un whisky et en fumant une cigarette. Désormais, je constate qu’avec sept joueurs de champs, également présents en D1 Amateurs, nous passons devant ! »