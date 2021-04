Anderlecht à la fête, le Standard proche des PO2, Charleroi KO: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A

Anderlecht s’adjuge le Topper et rêve des Playoffs 1

Le Sporting d’Anderlecht a fait coup double sur les deux dernières journées de championnat. En effet, après avoir renversé l’Antwerp, les Mauves ont décroché une victoire plus qu’importante face au FC Bruges dimanche. Trois points cruciaux dans la course aux Playoffs 1 qui ne semble toujours pas terminée puisqu’Ostende a battu le Beerschot et reste, lui aussi, dans la course. Tout se jouera lors du déplacement du Sporting à Saint-Trond.

Le Standard assure presque sa place en Playoffs 2

Le Standard n’a fait qu’une bouchée d’Eupen lors de son déplacement vendredi soir avec un doublé d’Amallah. Après un succès face à La Gantoise lors de la journée précédente, les Rouches signent donc un six sur six qui les lance un peu plus vers les Playoffs 2. La dernière journée sera cruciale pour le Standard qui reçoit le Beerschot, un concurrent direct pour les PO2.

Charleroi KO à Gand et hors course

Le Sporting de Charleroi jouait probablement sa dernière carte en vue d’une qualification pour les Playoffs 2. Cependant, les Zèbres ont pris une véritable douche froide lors du déplacement à La Gantoise samedi soir. Un 4-0 qui les met hors course pour les PO2 et qui met donc fin à la saison des Carolos.