Mertens à l’assist, Benteke buteur: le week-end des Diables rouges à l’étranger en vidéos

Dortmund a eu chaud mais s’est rassuré en déplacement à Stuttgart. Le Borussia s’est imposé grâce à un but tardif d’Angsar Knauff. Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les deux sur le banc pour commencer la rencontre. Le premier est monté au jeu alors que le second a été laissé au repos.

Leander Dendoncker et Wolverhampton ont décroché une victoire in extremis en marquant dans les dernières secondes face à Fulham.

Tottenham, avec Toby Alderweireld sur le banc, s’est incliné lors du choc face à Manchester United. Malgré une avance au score donnée par Harry Kane, les Spurs ont craqué et subissent une défaite qui laisse à la 7e place du classement, derrière Liverpool et seulement à deux points d’Everton qui compte deux matches de moins.

Espagne

Le Real Madrid a remporté le Clasico face au FC Barcelone et c’est également en partie grâce à un Thibaut Courtois des grands soirs. Le Diable rouge a réalisé un arrêt décisif sur un ballon de Lionel Messi.

France

Jason Denayer et l’OL se sont largement imposés face à Angers et continuent de rêver du titre avec une troisième place qui les maintient dans la course. Les Gones sont actuellement à deux points du PSG (2e) et cinq de Lille (1er).

Italie

Romelu Lukaku n’a peut-être pas marqué ce week-end avec l’Inter mais les Nerazzurri ont décroché la victoire face à Cagliari. Un 11e succès de rang pour les hommes d’Antonio Conte qui continuent leur course en tête de la Serie A alors que le Scudetto s’approche à grand pas.

En déplacement à la Sampdoria, Naples a retrouvé le chemin du succès en s’imposant 0-2. Dries Mertens s’est une nouvelle fois illustré en étant à l’assist sur le but de Victor Osimhen, l’ancien de Charleroi.

Réduit à 10 après l’expulsion de Zlatan Ibrahimovic à la 60e, l’AC Milan s’est néanmoins imposé face à Parme avec Alexis Saelemaekers sur le terrain.