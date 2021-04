Anderlecht, Ostende, Antwerp: voici les scénarios pour accéder aux Playoffs 1

La course aux Playoffs 1 sera tendue jusqu’au dernier moment. En effet, malgré une victoire importante lors du Topper, Anderlecht n’a pas assuré sa place dans le top 4 puisqu’Ostende a battu le Beerschot. De son côté, l’Antwerp, qui compte un match de moins, n’est toujours pas assuré d’être en PO1 non plus. A l’heure actuelle, le Sporting d’Anderlecht est troisième avec 55 points, le Great Old est 4e avec 54 points (et un match de moins) et Ostende pointe à la 5e place avec 52 points.

Anderlecht (55 points) ira en Playoffs 1 :

– S’il gagne ou partage face à Saint-Trond.