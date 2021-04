Vaccination: la plateforme de rendez-vous «last minute» accessible le 19 avril aux Bruxellois

Dès le 19 avril, la plateforme sera accessible au reste de la population. Seul le numéro de registre national sera nécessaire. « Même si les personnes n’ont pas reçu d’invitation, les personnes éligibles à la vaccination pourront s’inscrire sur la plateforme rapidement, en quelques clics, et prendre rendez-vous », détaille Inge Neven, la responsable du service d’hygiène de la Commission communautaire commune, à nos confrères. « On veut vraiment rendre l’inscription la plus simple possible, avec le numéro de registre national, pour arriver à un taux de vaccination supérieur. »