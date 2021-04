Ligue des champions: le Bayern Munich et Liverpool condamnés à l’exploit contre le PSG et le Real Madrid

Privé de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs au Covid-19, au match aller, le PSG devrait récupérer ses deux Italiens à condition qu’ils passent un test négatif. Icardi et Kurzawa sont incertains tout comme Marquinhos, touché aux adducteurs au match aller.

Côé bavarois, l’entraîneur Hansi Flick sera toujours privé de son buteur Robert Lewandowski, qui a repris la course lundi, mais aussi de Serge Gnabry, Douglas Costa, Nicklas Süle, Corentin Tolisso et Marc Roca. Jérôme Boateng et Kingsley Coman devraient eux tenir leur place au Parc des Princes.