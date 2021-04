La phase finale de la Coupe Davis se disputera dans trois villes

La Belgique ne fait pas partie des 18 nations qualifiées. Elle avait été battue en qualifications par la Hongrie en mars 2020 et devra se contenter d’un barrage pour le groupe mondial en déplacement en Bolivie du 18 au 20 septembre.

La phase finale de l’édition de la Coupe Davis de tennis se disputera avec 18 pays dans trois lieux différents du 25 novembre au 5 décembre, à Madrid, Innsbrück et Turin, ont annoncé les organisateurs lundi.

La phase de poules et les quarts de finale se dérouleront à Madrid, à Innsbrück en Autriche et à Turin en Italie. Les demi-finales et finale auront lieu dans la capitale espagnole.