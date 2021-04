Le personnel de Punch Powertrain à Saint-Trond en grève

L'activité était complètement à l'arrêt lundi. "Après la communication de jeudi, les travailleurs étaient furieux. Ils ont été renvoyés chez eux. La grève a débuté spontanément ce matin", a expliqué la syndicaliste Nadia Gueroui.

Plusieurs réunions de concertation sont pourtant prévues cette semaine et la suivante entre les syndicats et la direction. Si les discussions évoluent bien, le travail reprendra. "La grève se poursuivra de toute façon mardi et on verra ce qui se dira lors de la concertation de ce jour-là", a ajouté Mme Gueroui.