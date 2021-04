Bourse de Bruxelles - Prudence et rouge l'emportaient des deux côtés de l'Atlantique

AB InBev (54,69) et KBC (62,16) cédaient 0,26 et 0,06 pc tandis qu'Ageas (51,24) était en hausse de 0,16 pc. Proximus (18,78) et Telenet (35,06) valaient 0,03 et 0,69 pc de plus que vendredi, Orange Belgium (23,35) et bpost (8,45) gagnant par ailleurs 2,41 et 0,30 pc. Elia (91,75) remontait de 0,27 pc tandis qu'Aperam (42,98) et Umicore (46,75) gagnaient 1,34 et 1,45 pc, Melexis (90,10) chutant par contre de 2,01 pc. Sofina (304,60) était positive de 1,06 pc, Colruyt (49,58) reculant de 1,20 pc et Aedifica (100,00) de 0,79 pc.

Unifiedpost (19,88) conservait une avance de 7,4 pc après avoir bondi de 13 pc à 21 euros après une importante acquisition en Allemagne. Ekopak (18,75) était à nouveau positive de 3,6 pc, ce que gagnait également Jensen (28,60) alors que Kinepolis (44,06) chutait de 4,6 pc en compagnie d'Euronav (7,00) et Exmar (3,32), négatives de 5,9 et 2,3 pc. Asit (0,25) et IBA (17,74) reperdaient 5,9 et 2,4 pc tandis qu'Acacia Pharma (2,34) et Biocartis (4,26) reculaient de 3,1 et 2,2 pc, MDxHealth (1,17) progressant de 2,2 pc.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1913 USD, contre 1,1880 dans la matinée et 1,1891 vendredi. L'once d'or perdait 10,20 dollars à 1.731,85 dollars et le lingot se négociait autour de 46.740 euros, en recul de 360 euros.