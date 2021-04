«Vous incarnez l’impuissance absolue, vous ne méritez qu’un profond mépris»: la colère des supporters du Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a connu une lourde défaite 4-0 face à La Gantoise ce samedi. Résultat : les Zèbres sont 12es au classement général et ne peuvent plus accrocher une place pour les Playoffs 2. Pour le club carolo, la saison s’achèvera donc dimanche prochain face à Eupen. Au cours de l’exercice 2020-2021, et surtout ces derniers mois, les supporters ont montré à plusieurs reprises leur mécontentement face à la situation et au comportement des joueurs. Ce nouveau revers n’a fait qu’exacerber un peu plus cette colère, comme le prouve un long message publié par les Storm Ultras.

« De l’excrément. C’est la manière dont les joueurs dans leur écrasante majorité́ ont traité le maillot qu’on leur demandait d’honorer », peut-on lire dans une publication Facebook du groupe de supporters carolos. « Hormis quelques éclaircies comme Gillet – qui court plus vite à 37 ans que d’autres moules surgelées –, Vranjes – qui vient, qui preste et qui fait son job… même pour un joueur prêté, et une forme de courage chez notre Fall dont les buts furent la bonne surprise… et bien ce n’est pas fameux du tout. C’est pourtant eux les premiers acteurs sur le terrain. »