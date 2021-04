Le sport anglais décale ses matches en raison des obsèques du prince Philip ce samedi

Le 13 mars dernier, une émeute secouait le centre de Liège et blessait 36 policiers. L’appel à images, passé au grand-public, a eu un succès inattendu : 520 vidéos et 198 photos ont été déposées sur la plateforme mise en place par la police. Face aux émeutiers organisés, les forces de l’ordre utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et les « live » de citoyens