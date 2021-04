Horeca, voyages à l’étranger, enseignement…: ce que l’on peut attendre du Comité de concertation

Steven Van Gucht s’est exprimé sur la réouverture de l’horeca auprès de nos collègues du journal flamand Het Laatste Nieuws. Pour le virologue flamand et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, la date du 1er mai est trop ambitieuse. « J’espérais que la baisse des chiffres soit plus rapide », a indiqué Steven Van Gucht, qui ne ferme pas pour autant la porte à une réouverture à cette date. « Deux semaines peuvent faire toute la différence. (…) L’Horeca demande des garanties quelques semaines à l’avance – à juste titre – mais nous, virologues, ne pouvons pas encore en donner. C’est évidemment une situation très difficile. Espérons que les courbes fléchiront réellement bientôt. »

Pour Marc Van Ranst, ce système de carte est complexe à utiliser. « Ces cartes changent constamment », a-t-il expliqué ce samedi à VTM Nieuws. « Si nous attendons encore un peu plus longtemps, le virus sera sous contrôle dans toute l’Europe grâce à la vaccination ». Le virologue désire donc que l’on attende une baisse des contaminations avant de pouvoir recommencer à voyager.

« Des contrôles et des sanctions » M. Vandenbroucke a laissé entendre dimanche que la mesure, contestée par l’UE, ne serait pas prolongée. « Mais il y aura des contrôles et des sanctions pour les personnes revenant d’une zone rouge sans se faire tester », a-t-il prévenu.

Enseignement

Un relatif consensus est donc en vue pour l’enseignement. Mais lorsqu’il s’agit d’envisager la levée des autres mesures, la situation se complique, et il n’est pas acquis qu’une décision sera prise mercredi. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), reste inquiet concernant les chiffres. Il invite à « ne pas jouer au poker avec les soins intensifs ». Sa ligne va donc dans le sens d’une politique restrictive pour ce qui ne concerne pas l’enseignement. De leur côté, les Régions sont davantage en faveur d’un respect du calendrier de réouvertures annoncés.

Métiers de contact

On pourrait couper la poire en deux en ouvrant les coiffeurs le 26 avril, les autres métiers de contact plus tard. Et/ou en ouvrant les terrasses le premier mai, et le reste de l’horeca plus tard.

Une adaptation de la stratégie ?

Une carte blanche de Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir publiée dans Le Soir a fait beaucoup réagir. Leur appel à une adaptation de la stratégie covid, publié lundi dans Le Soir, a fait réagir à tous les étages. Pour rappel, ils veulent sortir du yo-yo des ouvertures/fermetures à l’aveugle, secteur par secteur. Et plutôt mettre sur pied une approche individualisée, lieu par lieu, pour que chaque endroit qui respecte un label « covid safe » puisse rester ouvert, durablement. Moyennant le respect d’une série de protocoles. Pour « vivre malgré le virus ».

La proposition du trio d’experts n’est pas au menu, à ce stade. Certains politiques semblent toutefois décidés à soutenir l’idée. La vice-Première Sophie Wilmès (MR), par exemple. Mais elle n’est pas seule.