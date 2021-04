D1A: des arbitres néerlandais vont devoir donner un coup de main pour la dernière journée de championnat

Même si les rencontres Charleroi – Eupen et Antwerp – Genk auront finalement lieu ce samedi, étant donné qu’elles ne représentent plus aucun enjeu dans la lutte pour les Playoffs, ou pour la relégation, sept rencontres de D1A se disputeront simultanément ce dimanche, à 18h. Un véritable casse-tête pour le département des arbitres de la Pro League, qui a besoin d’un arbitre principal, deux juges de touche et un quatrième arbitre, mais également d’un arbitre et d’un assistant VAR par rencontre.

N’ayant pas un nombre suffisant d’arbitre VAR accrédités, le département des arbitres a trouvé une solution, en faisant appel à leurs collègues néerlandais, qui n’auront que la finale de coupe entre l’Ajax Amsterdam et Vitesse Arnhem à arbitre ce week-end. Ainsi, deux équipes VAR des Pays-Bas prêteront main-forte aux arbitres belges en D1A ce dimanche, pour la dernière journée de la phase classique du championnat.