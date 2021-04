Le coup de gueule de Megan Rapinoe contre le racisme: «Il faut qu’il y ait plus de joueurs blancs qui en parlent»

Toujours très impliquée sur des causes telles que le racisme, l’égalité des sexes, ou encore pour défendre les droits LGTB, Megan Rapinoe a poussé un coup de gueule ce lundi, dans l’émission « Top of the foot » sur RMC Sport.

« Ce ne sont pas seulement les joueurs et joueuses noirs qui doivent parler de racisme, pas seulement les joueurs gays qui doivent parler de l’homophobie, pas seulement les femmes qui doivent parler d’inégalités salariales. On est tous responsables, on doit utiliser nos voix pour arrêter les discriminations, pour stopper celles auxquelles nous faisons face. Ce ne sont pas vraiment aux gens qui sont déjà oppressés de faire en sorte d’arrêter un système qu’ils subissent. Ce n’est pas de cette manière qu’il y aura de vrais changements sociaux. On sait qu’il doit y avoir une collaboration de tout le monde », a insisté la star du football féminin, avant d’appuyer encore plus sur le rôle des joueurs blancs.