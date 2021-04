Enseignement: Caroline Désir et les acteurs de l’enseignement se réunissent afin de fixer le cadre de la rentrée

Pour ce troisième trimestre, les écoles rouvrent de la même façon qu’elles avaient fermé au deuxième trimestre avant les vacances de printemps (Pâques). L’enseignement primaire ainsi que le premier degré du secondaire bénéficieront d’un enseignement en présentiel à 100 % pendant que les élèves du deuxième et troisième degrés du secondaire recevront un enseignement en présentiel à temps partiel. Dans l’enseignement professionnel à temps partiel et l’enseignement secondaire spécial, l’enseignement en présentiel est à nouveau prévu à temps plein. L’enseignement pour adultes ainsi que l’enseignement artistique à temps partiel redémarrent également selon les directives en vigueur en code rouge.

En communauté flamande, toutes les écoles rouvriront leurs portes après les vacances de printemps (Pâques). Pour les deuxième et troisième degrés du secondaire, l’enseignement à distance à mi-temps est maintenu. C’est ce qui a été décidé lundi lors d’une réunion de concertation sur l’enseignement entre le ministre Ben Weyts (N-VA) et les coupoles de l’enseignement. Certaines mesures supplémentaires sont également un peu assouplies, bien que l’obligation du port du masque subsiste pour les cinquième et sixième années primaire.

Permettre de suivre tous les cours en présentiel partout et dès que possible semble être l’objectif principal. C’est pourquoi la situation épidémiologique sera évaluée toutes les deux semaines. Si le taux de positivité et le taux d’occupation des soins intensif diminuent, les deuxième et troisième années secondaires pourront également revenir à un enseignement en présentiel complet, bien que cela puisse se faire par phases.