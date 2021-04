Haaland, Mbappé, nouveau stade: voici les priorités de Florentino Perez, réélu à la tête du Real Madrid jusqu’en 2025

« Une seule candidature a été validée par le comité électoral et en vertu de l’article 40, alinéa E, point 2 des statuts en vigueur du club, D. Florentino Pérez Rodriguez est proclamé président », a annoncé le Real Madrid dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi.

L’homme d’affaires espagnol Florentino Pérez, 74 ans, a été réélu président du Real Madrid pour un 6e mandat, a annoncé le club madrilène dans la nuit de lundi à mardi, et sera à la tête de la « Maison blanche » jusqu’en 2025.

Seule en course, la liste emmenée par Florentino Perez a été automatiquement élue et la réunion s’est terminée à 00h15, précise le communiqué du club. Il s’agit du 4e mandat consécutif pour Pérez, son 6e au total.

Nouveau stade, finances, recrutement

Les grands enjeux de ce nouveau mandat de Florentino Pérez seront la finalisation des travaux de rénovation du stade Santiago-Bernabeu, la gestion des finances du club après la pandémie, et le recrutement de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland, les deux prodiges ciblés par le Real Madrid.

Selon Marca, le Français serait la priorité du club merengue en attaque, et probablement la piste la plus abordable. Toujours sur le plan sportif, le Real Madrid pisterait également le jeune milieu de terraind e Rennes, Eduardo Camavinga, mais aussi David Alaba, libre de tout contrat. Côté prolongation, les dossiers Sergio Ramos, Lucas Vazquez... et Zinédine Zidane seront également à suivre.

Patron d’ACS, l’un des principaux groupes de construction et BTP au monde, Florentino Perez (74 ans) était redevenu président en 2009 après un premier passage à la tête du Real des « Galactiques » entre 2000 et 2006.

Il a ensuite été réélu à son poste en 2013, puis en juin 2017, sans qu’aucun candidat ne se soit présenté face à lui.

Au total, Perez a déjà passé près de 18 années à la tête du club merengue.