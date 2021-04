Immobilier: voici les communes les moins chères en Ardenne (carte)

Lire aussi Marché immobilier: une hausse qui devra être mesurée

La différence entre les communes est cependant très grande rapport la Fednot. Viroinval et Hastières ont par exemple le prix moyen le plus bas, respectivement de 108.086 euros et de 110.596 euros, car elles ont sur leur territoire des campings avec des caravanes et chalets résidentiels qui font diminuer le prix moyen. En 2019, aucune des communes en Ardenne n’avait un prix moyen supérieur à 200.000 euros. En 2020, six communes ont dépassé ce seuil : Durbuy, Erezée, Gouvy, Trois-Ponts, La-Roche-en-Ardenne et Houffalize.