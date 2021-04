Pour négocier son nouveau contrat à Manchester City, Kevin De Bruyne se serait appuyé sur des données analytiques

Selon les informations de Training Ground Guru, Kevin De Bruyne aurait fait appel à Analytics FC, une société d’analyse de données, pour négocier son nouveau contrat à Manchester City, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League.

De Bruyne aurait agi de la sorte sous les conseils d’avocats belges, et de Roc Nation, sa société de management. Analytics FC a alors analysé ses performances passées, présentes et même futures, ainsi que son importance dans l’équipe, et a comparé son salaire à celui d’autres milieux offensifs de renommée mondiale. Ce rapport aurait suggéré que le Diable rouge était largement sous-payé, argument qu’il aurait utilisé dans ses négociations contractuelles avec Manchester City.

« Kevin De Bruyne nous a demandé d’étudier tous les aspects de sa contribution à l’équipe et même de déterminer dans quelle mesure Manchester City est prêt à réussir dans les années à venir, en fonction de l’âge et de la qualité des joueurs », a confirmé Jérémy Steele fondateur d’Analytics FC. « Les résultats semblent l’avoir convaincu qu’il fait partie intégrante de l’équipe et que c’est le meilleur club pour poursuivre sa carrière. »