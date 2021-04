Golf: l’European Tour de retour en Belgique

L’agence Golazo a relevé le challenge, ce qui va permettre à la Belgique de renouer avec la tradition des grands tournois européens. Disputé pour la première fois en 1910 au Royal Golf Club de Belgique, l’Open de Belgique est entré dans le programme de l’European Tour en 1978, six ans après la création du Tour. Dans son format classique en strokeplay, il a été organisé pour la dernière fois au Royal Zoute Golf Club en 2000, avant de renaître donc, pour deux éditions, en 2018 et 2019.

L’European Tour est considéré comme étant le circuit le plus important en dehors des États-Unis, avec des tournois dans 24 pays et un prize-money annuel qui dépasse les 150 millions d’euros par saison. Quelques-uns des meilleurs joueurs du monde participent à ce circuit pour remporter l’Ordre du Mérite européen – la Race to Dubaï.

« Heureux de voir la Belgique revenir dans notre calendrier »

« La Belgique a une grande tradition dans les tournois de l’European Tour, et elle a toujours généré des joueurs de grand talent », a déclaré Keith Pelley, CEO de l’European Tour. « Nous sommes donc très heureux de voir la Belgique reprendre une place dans notre calendrier. »

De son côté, le président de la Fédération Royale Belge de Golf a confirmé que « l’organisation d’un tel tournoi est un réel honneur pour notre pays et notre Fédération. Le retour de l’European Tour va certainement aider à soutenir encore plus la croissance de notre sport en Belgique. Nos champions professionnels actuels, mais aussi nos futurs talents, pourront bénéficier d’un tournoi à domicile et nous serons là pour les encourager », a dit Emmanuel Rombouts, tandis que son homonyme Dimitri Rombouts, président du Rinkven International Golf Club s’est déclaré « très fier et heureux de pouvoir recevoir à nouveau les meilleurs joueurs belges et européens sur notre parcours après deux ans d’absence », non sans oublier de remercier « le partenaire en titre Soudal, et en particulier Vic Swerts, pour ce soutien. »