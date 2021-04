Yves Van Laethem: «Nous pourrions atteindre 2.000 contaminations par jour au 1er mai»

Les indicateurs sont globalement au vert. Les contaminations et hospitalisations continuent de diminuer à un rythme qui ne s’accélère pas encore. L’occupation des soins intensifs par des patients covid tourne toujours autour des 900 lits. Malheureusement le nombre de décès continue à augmenter », a expliqué Yves Van Laethem lors du point presse de Sciensano ce mardi matin.

« Nous sommes étonnés par le taux de contamination des personnes entre 20 et 30 ans, on a là 17 % du total de toutes les contaminations, et dans ce groupe la diminution est la moins prononcée (10 %). »